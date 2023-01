Coup de tonnerre à la FFF : Noel Le Graet est mis en retrait de la présidence

Le controversé président de la Fédération française de football, Noel Le Graet, a été destitué de ses fonctions suite à la tenue d'un Comité exécutif extraordinaire.

En critiquant ouvertement Zinedine Zidane, Noel Le Graet a peut-être été auteur de sa dernière polémique en tant que président de la FFF. "Zidane au Brésil ? Je n'en ai rien à secouer, il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un club... sélection, j'y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l'aurais même pas pris au téléphone", avait notamment déclaré Le Graet sur le plateau de RMC Sport.

Des propos qui n'avaient pas manqué de faire réagir de très nombreuses personnalités du football français, mais également des figures politiques. Habitué à défrayer la toile, Noel Le Graet avait dans le même temps été écorché pour ses comportements envers les femmes, notamment l'agente de joueurs Sonia Souid, qui avait déclaré que le président la voyait "comme deux seins et un cul". Et encore, on ne détaille pas ici les révélations lâchées il y a quelques mois par Romain Molina sur les cas d'abus sexuels passés sous silence au sein de la FFF.

Comme le révèle les médias français, la FFF, lors d'un comité exécutif extraordinaire, aurait décidé de mettre en retrait Noel Le Graet de ses fonctions de président, et cela jusqu'à la publication des résultats d'un audit dirigé par le Ministère des sports. Philippe Diallo, vice-président de l'instance, sera donc à la tête de la FFF durant ce laps de temps, histoire également que la tourmente médiatique se calme.