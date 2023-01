Coupe d'Italie : La Roma évite le piège du Genoa et file en quarts

Service minimum pour les hommes de José Mourinho qui profitent du but de Paulo Dybala pour rejoindre le tour suivant.

Dans le stade Olimpico de Rome, l'AS Roma de José Mourinho ne pouvait pas se rater. Alors que l'entraîneur portugais aspire à remporter un deuxième trophée majeur avec la formation italienne après la toute première Conference League de l'histoire la saison dernière, les Romains recevaient le Genoa en 1/8es de finale de Coupe d'Italie.

Comme on peut s'y attendre, le Genoa forme un bloc bas devant son rectangle et ne veut pas laisser trop d'espace aux attaquants de la Roma. Le plan fonctionne jusqu'à la 64e minute et cette percée offensive d'un Paulo Dybala qui envoie le cuir se loger sur la gauche du but (1-0, 64e).

Le 7e de Série A évite donc le piège tendu par le 3e de Série B et rejoint les quarts de finale de la compétition.