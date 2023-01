Vincent Kompany récompensé en Angleterre

Vincent Kompany continue d'impressionner en Angleterre. L'entraîneur a réalisé un mois parfait en Championship avec Burnley et a été nommé Manager du mois de décembre.

Kompany avait aussi été élu manager du mois de novembre. Burnley a marqué 10 buts en quatre matchs et n'a concédé qu'un seul but contre dans un parcours parfait : 12 sur 12.

Kompany est aux anges. "Je suis ravi de remporter à nouveau ce prix, j'ai été nominé avec des managers fantastiques. C'était une période chargée pour nous, mais tout le monde a tout donné et ça a payé."

4️⃣ wins

🔟 goals

1️⃣2️⃣ points



After a perfect month, Vincent Kompany has been named the Sky Bet Championship Manager of the Month for December 🏆