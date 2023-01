🎥 Le gardien d'Arsenal frappé par un supporter de Tottenham après le match

Alors que la rencontre entre Tottenham et Arsenal touchait à sa fin ce dimanche, Aaron Ramsdale a été victime d'un coup de la part d'un supporter des Spurs.

Après une légère altercation avec Richarlison, le gardien des Gunners a été écarté vers la ligne de sortie de but. Un supporter de Tottenham est descendu vers le bord du terrain pour donner un coup de pied à Ramsdale.

Sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes ont déjà demandé à ce que l'individu soit retrouvé et banni du stade.

Pardon my French, but ban this c*nt for life. pic.twitter.com/hBXNT4nKXm