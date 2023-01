Un autre cador de Premier League se penche sur le dossier Leandro Trossard

En plein clash avec sa direction, le Diable Rouge devrait faire ses valises rapidement.

La fin de la belle histoire entre Brighton et Leandro Trossard tourne au vinaigre. En effet, depuis plusieurs jours, le ton est monté entre le Diable Rouge et l'entraîneur du club, même si ce dernier a ouvert la porte à un retour de son joueur.

Auteur d'un excellent début de saison malgré un retour en méforme de la Coupe du monde, Trossard est dans le collimateur de beaucoup de clubs, et des gros.

Ainsi, alors que l'intérêt de Chelsea et Tottenham est connu, c'est un autre club londonien qui se serait penché sur le dossier du Diable Rouge. Selon The Independent, Arsenal voudrait faire venir le Diable Rouge après avoir été battu dans la course à la signature de Mykhailo Mudryk, parti à Chelsea.