Le Pays de Galles instaure l'égalité salariale entre hommes et femmes

"Dans le cadre des efforts de la FAW (fédération galloise de football) vers davantage d'égalité, nous sommes fiers d'annoncer que, ensemble, les sélections masculine et féminine se sont mises d'accord sur une structure de rétribution égale pour les prochains matches internationaux", explique un communiqué de la fédération du Pays de Galles.

"Nous espérons que cela permettra aux générations futures de garçons et de filles de constater qu'ils sont à égalité dans l'ensemble du football gallois international, ce qui est aussi important pour la société dans son ensemble", poursuit le communiqué.

Le Pays de Galles rejoint alors de nombreuses fédérations à instaurer cette égalité, telles que les Etats-Unis, le Brésil, l'Angleterre, l'Australie ou la Norvège.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 The Football Association of Wales is pleased to announce that it has reached an agreement with the @Cymru Men’s and Women’s National Teams to achieve equal pay.#TogetherStronger