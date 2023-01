Milan : royaume de frustrations pour les joueurs belges

Malgré cinq Belges impliqués, le derby milanais de ce soir en Supercoupe d'Italie n'a que peu de chances d'être marqué de son empreinte par un Diable Rouge.

Rarement le derby de Milan entre l'Inter et l'AC n'avait mis aux prises autant de Belges. Ce soir, à l'occasion de la Supercoupe d'Italie entre les deux équipes, ils seront cinq à représenter les couleurs du football belge dans ce match toujours particulier : Romelu Lukaku côté Interiste, Charles De Ketelaere, Alexis Saelemaekers, Aster Vranckx et Divock Orgi dans le camp d'en face. Pourtant, on ne peut pas dire que les supporters milanais s'enflamment pour leurs joueurs estampillés noir-jaune-rouge comme Londres a pu le faire lors de la décennie précédente.

De nos représentants, Alexis Saelemaekers est le seul à ne pas être arrivé lors du dernier mercato estival. C'est aussi celui autour duquel les attentes étaient les moins lourdes. Et cela contribue sans doute à lui attribuer la plus grande cote de popularité chez les joueurs belges jusqu'à présent. S'il oscille souvent entre le banc et le onze de base, les 7 millions déboursés à Anderlecht en 2020 en font une excellente affaire, les supporters n'hésitant pas à louer son dynamisme et sa prise d'initiative sur la droite. Malgré des statistiques offensives peu développées (4 buts et 10 assists en Serie A depuis son arrivée), l'ancien de Neerpede devient petit à petit un nom qui compte avec plus de 100 matchs pour ce club mythique. Remis de sa blessure qui l'avait privé de la Coupe du Monde, il a d'ailleurs entamé les trois dernières rencontres.

Un ratio attentes/performances totalement inverse à celui de Romelu Lukaku. Ses 47 buts en deux saisons de Serie A avaient mis la barre très haut, tout comme le besoin de se faire pardonner auprès des supporters qui l'accusent d'avoir trahi le club pour filer à Chelsea il y a un an et demi. De retour en prêt, Big Rom n'est plus que l'ombre du joueur qui a emmené les Nerazzuri vers le titre. Ce derby fait partie de la longue liste de matchs pour lesquels ils doit déclarer forfait cette saison. Entre Romelu Lukaku et Milan, l'histoire d'amour semble virer au divorce après avoir pourtant généré tant de passion.

Des attentes, il y en également beaucoup sur les jeunes épaules de Charles De Ketelaere. Elles reposent essentiellement sur les 40 millions dépensés pour le recruter l'été dernier. Si son coach Steano Pioli répète à qui veut bien l'entendre qu'une période d'adaptation est nécessaire pour un joueur de 21 ans quittant le championnat belge, les supporters s'impatientent. Malgré son apport dans le jeu en début de saison, son bilan d'un maigre assist pour zéro but fait grincer des dents, tout comme son manque de leadership. Il n'a d'ailleurs plus débuté un match depuis le 1er octobre.

La pression est moins forte concernant Aster Vranckx dont le prêt par Wolfsburg engendrait moins d'attentes. Pourtant, cinq mois après son arrivée, le premier bilan relève une pointe de déception : l'ancien milieu de terrain de Malines n'a pas été titulaire la moindre fois en Serie A. Après ses difficultés à s'imposer dans la durée à Wolfsburg, la priorité reste de jouer pour un joueur de 20 ans. Surtout lorsque l'on est appelé à devenir un nom qui compte pour le football belge.

La situation de Divock Origi est elle aussi particulière. Dans son cas, la comparaison avec le statut dont il jouissait à Liverpool malgré son faible temps de jeu amènera preque irrémédiablement une bonne dose de nostalgie. Même s'il n'est pas totalement mis de côté par Stefano Pioli (4 titularisations consécutives en Serie A entre octobre et novembre), ses quelques pépins physiques et la concurrence de valeures sûres comme Olivier Giroud, Raphael Leao ou Brahim Diaz réduisent considérablement ses occasions de faire chavirer San Siro comme il a pu le faire à Anfield. Voir un des cinq Belges enflammer les tifosi lors du match de ce soir serait d'ailleurs avant tout une surprise.