Vincent Kompany s'attire les louanges d'un ancien coéquipier : "C'est injuste pour les autres entraîneurs de Championship"

Leader de Championship avec Burnley, Vincent Kompany fait l'unanimité.

Aujourd'hui consultant pour talkSport, Chinedum Onuoha n'a pas oublié ses années football, où il évoluait aux côtés de Vincent Kompany à Manchester City.

Il ne s'est alors pas montré avare en éloges concernant Vince The Prince. "C'est injuste pour les autres entraîneurs que Vini soit en Championship, car il est au-dessus d'eux", a-t-il déclaré. "La façon dont il regarde le jeu, la façon dont il se comporte avec ses joueurs… Tout. Il a un million de kilomètres d'avance sur les autres."

"Il a les idées et il a la vision. Même s'il a joué avec certains des meilleurs entraîneurs, il est toujours lui-même", poursuit l'ancien coéquipier de Kompany en défense, passé également à Sunderland et QPR. "Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il est juste psychopathe . J'ai entendu certains de ses discours. Dans celui-ci, par exemple, il dit à ses joueurs à propos de l'adversaire : 'Je déteste ces joueurs, allez sur le terrain et tuez-les'."