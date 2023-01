Officiel: le RWDM laisse filer son capitaine

Gilles Ruyssen quitte le RWDM pour un autre club de Challenger Pro League.

L'aventure s'arrête là pour Gilles Ruyssen avec le RWDM. Comme l'a confirmé le club bruxellois vendredi soir, le défenseur central, qui a porté le brassard à plusieurs reprises en début de saison, s'est engagé avec le FCV Dender, autre club de D1B.

Formé à Gand et passé notamment par Westerlo et Lommel, Gilles Ruyssen était arrivé à Molenbeek en 2018, Gilles Ruyssen a disputé plus de 100 rencontres et inscrit 9 buts avec le RWDM.