📷 Jürgen Klopp tacle Arsène Wenger pour le 1000e match da sa carrière

L'entraîneur de Liverpool a envoyé un petit message à l'ancien T1 d'Arsenal.

Le match entre Liverpool et Chelsea samedi n'a pas forcément ravi les plus grands fans de football et s'est terminé sur un 0-0 amer. Il s'agissait en plus du 1000e match de sa carrière.

Après la rencontre, l'entraîneur des Reds a envoyé un petit tacle à Arsène Wenger, emblématique entraîneur d'Arsenal : "D’abord et avant tout, avant le match, j’ai reçu beaucoup de messages et tous n’étaient pas gentils. Je pense qu’Arsène Wenger a perdu son 1.000e match 6-0, donc je suis vraiment heureux que cela ne se soit pas produit."

Une défaite des Gunners le 22 mars 2014 lors d'une rencontre face à... Chelsea !