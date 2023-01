Un ex-Anderlechtois sera bientôt Gunner

C'est l'une des belles histoires de ce mercato d'hiver. Performant avec la Pologne à la Coupe du monde 2022 et en club à la Spezia, dans le milieu de classement italien, Jakub KIiwior (22 ans) a tapé dans l'oeil d'Arsenal.

Fabrizio Romano, le célèbre journaliste italien spécialisé dans les transferts, annonçait récemment que les deux clubs finalisaient le transfert et que Kiwior devrait rejoindre Arsenal pour 20 millions d'euros. Un mouvement ensuite confirmé par Fabrizio Romano, qui ajoute que Kiwior va signer son contrat ce lundi. Il sera lié à Arsenal jusqu'en 2028. Il a passé sa visite médicale ce samedi.

Anderlecht doit bien se mordre les doigts de l'avoir laissé filer de son académie - vers le FK Zeleziarne Podbrezova - pour seulement 10 000 euros...

Jakub Kiwior will sign his contract later today - he will be unveiled as new Arsenal player until June 2028, deal set to be announced ⚪️🔴 #AFC



Medical tests have been successfully completed on Saturday. pic.twitter.com/7pGRW8ZuEZ