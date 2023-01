L'AC Milan humilié par la Lazio

Une deuxième claque en une semaine pour l'AC Milan et c'est le Napoli qui se frotte les mains.

Une semaine après la lourde défaite contre l'Inter en Supercoupe (3-0), l'AC Milan a pris une nouvelle grosse claque sur la pelouse de la Lazio, mardi soir, en Serie A (4-0).

Surpris dès la quatrième minute par Sergej Milinkovic-Savic, les Rossoneri ont encaissé un second but juste avant le repos, des oeuvres de Mattia Zaccagni et ils ont coulé en seconde période. Luis Alberto a planté le troisième but romain sur penalty et Felipe Anderson a terminé le travail pour la Lazio. Sur le banc en début de rencontre, Alexis Saelemaekers, Divock Origi et Charles De Ketelaere sont montés à l'heure de jeu.

Au classement, cette défaite du Milan AC fait les affaires du Napoli. Après 19 journées de championnat, les Napolitains ont 12 points d'avance sur leur premier poursuivant, le Napoli, et 13 sur un trio composé de la Lazio, de l'Inter et de la Roma.