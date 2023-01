Les U23 de Genk s'imposent à Dender

Les jeunes Genkois lancent leur année par une victoire.

Après des défaites contre les U23 de Bruges et ceux d'Anderlecht en fin d'année 2022, les U23 de Genk ont renoué avec la victoire en Challenger Pro League, mardi soir, dans une rencontre qui aurait dû avoir lieu mercredi, mais qui avait été reportée.

Un seul but aura suffi aux Limbourgeois pour s'imposer à Dender, il a été inscrit par Mika Godts dès la 12e minute de jeu. C'est le septième but de la saison du jeune ailier limbourgeois et c'est la quatrième victoire des Genkois, qui laissent la lanterne rouge à Virton.