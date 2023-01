Paul Onuachu dans le viseur d'un club de Bundesliga

Paul Onuachu (27 ans) a déjà rêvé à plusieurs reprises d'un transfert, et surtout l'été dernier au terme d'une saison XXL (35 buts en 41 matchs). Soulier d'Or de l'année 2021, le Nigérian avait été cité au FC Séville ou encore en Angleterre mais le Racing Genk était resté ferme. Onuachu a depuis surmonté sa déception et repris sa routine avec 14 buts en 18 matchs cette saison.

En fin de contrat en juin 2024, Paul Onuachu se rapproche à chaque mercato du transfert qu'il espère tant. Cette fois, c'est en Allemagne que l'envoie le journaliste Nicolo Schirra, spécialiste du mercato. L'Eintracht Francfort, 2e de Bundesliga, serait en discussions avec le Racing Genk. Onuachu est estimé à 15 millions d'euros, mais on imagine que le club limbourgeois sera gourmand pour son meilleur buteur, qui serait bien difficile à remplacer...

#EintrachtFrankfurt are in talks with #Genk to try to sign the striker Paul #Onuachu. #transfers