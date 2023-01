Rudi Garcia revient sur la première prestation de Cristiano Ronaldo

CR7 n'a pas eu le même impact face à Al-Ettifaq (1-0) que lors du match amical opposant une sélection de joueurs locaux au Paris Saint-Germain (4-5) jeudi.

Cristiano Ronaldo a été plutôt discret pour sa première apparition dans le championnat saoudien dimanche avec Al-Nassr. Mais son entraîneur Rudi Garcia est positif et optimiste pour la suite.

"C’est un ajout d’avoir un grand joueur comme Cristiano Ronaldo, car il va nous aider à distraire les défenseurs. C’est ce que nous avons vu sur notre but. Il ne fait aucun doute qu’Al-Nassr compte un joueur merveilleux de la stature de Ronaldo, et que toutes les équipes de la ligue, en particulier les entraîneurs, savent quelle est sa valeur et ils réfléchissent à notre façon de jouer. (…) Cristiano a gagné 5 Ballons d’Or et il est l’un des meilleurs joueurs du monde. Aujourd’hui, nous avons créé des conditions spéciales pour lui, et avons demandé aux joueurs de se diversifier en jouant sur lui et Talisca", a confié le technicien français en conférence de presse.