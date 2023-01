Saison quasi-terminée pour Rocky Bushiri

Hibernian FC, 6e de Scottish Premiership, a annoncé la mauvaise nouvelle : blessé à la cheville, son défenseur central Rocky Bushiri sera absent pour une durée de "minimum 3 mois".

"Le défenseur est sorti sur une civière lors de la défaite de dimanche contre Hearts en Scottish Cup après une collision avec un adversaire", a communiqué le club, informant que les scans avaient révélé cette blessure. Un spécialiste examinera le Belge de 23 ans en cette fin de semaine, ce qui pourrait alors aggraver sa durée d'absence.

Un coup dur pour Bushiri, qui avait rejoint le club cet été après la fin de son aventure avec Norwich City - marqué par les nombreux prêts - et était devenu un titulaire régulier.

"Cette blessure a été difficile à appréhender pour moi, mais je dois rester positif et me concentrer pour revenir plus fort", a réagi Bushiri.

We can confirm @BushiriRocky will be out for at least three months with an ankle injury.



Everyone at Hibernian FC wishes Rocky all the best with his recovery and look forward to seeing him back on the pitch as soon as possible 💚