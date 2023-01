Stefano Pioli : "Même une victoire sale mais de caractère nous ferait du bien"

L'AC Milan connaît un début d'année 2023 particulièrement difficile. Le club lombard a été incapable de gagner le moindre de ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues et a été humilié par la Lazio Rome (0-4) mardi dernier en Serie A.

Le coach de l'AC Milan Stefano Pioli ne cherche pas à fuir ses responsabilités avant de défier Sassuolo dimanche (12h30).

"Je connais bien mes joueurs, s'ils ont fait beaucoup d'erreurs, j'en suis le premier responsable. J'ai essayé d'être plus clair, simple et direct pour mieux travailler. Nous avons les ressources pour surmonter cette période. (…) Même une victoire sale mais de caractère nous ferait du bien. Nous devons être une équipe consciente et solide. Mieux vous jouez, plus vous avez de chances de gagner, mais il faut surtout des résultats positifs maintenant pour retrouver l'enthousiasme. Parler ne sert à rien", a confié le technicien italien en conférence de presse.