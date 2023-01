Officiel : Valence licencie Gennaro Gattuso

Après une semaine marquée par la défaite à Valladolid (1-0) dimanche en Liga, et par l'élimination en Coupe du Roi contre Bilbao (1-3) jeudi, le FC Valence a décidé de limoger son technicien italien.

Valence a limogé Gennaro Gattuso. En poste depuis l'été dernier, le technicien italien, fragilisé par ses mauvais résultats, n'a sûrement pas apprécié l'incapacité de ses dirigeants à renforcer l'effectif.

"Le Valencia CF annonce que ce lundi 30 janvier, le club et l’entraîneur de l’équipe première, Gennaro Gattuso, ont décidé d’un commun accord de mettre fin à la relation contractuelle qui unissait l’entraîneur italien au VCF. Le Club tient à remercier l’entraîneur pour son engagement et son travail au cours de ces mois à la tête de l’équipe première et lui souhaite bonne chance dans son avenir. L’équipe reprendra l’entraînement ce mardi 31 janvier sous les ordres de 'Voro’ González", peut-on lire dans le communiqué des Ches.