🎥 La surprise de Marc Cucurella (Chelsea) : "Notre joueur le plus intelligent ! Jorginho ! Quoi...?"

Marc Cucurella a donné une interview mais visiblement, il n'avait pas été briefé au préalable...

Dans la dernière ligne droite d'un mercato, il se passe beaucoup de choses et les joueurs eux-mêmes ne suivent pas toujours tout. Marc Cucurella, défenseur de Chelsea, a ainsi appris lors d'une interview pour Goal que son coéquipier Jorginho...n'était plus son coéquipier. "Notre joueur le plus intelligent ? C'est Jorginho, à 100%", déclare ainsi l'international espagnol. Malaise : l'Italien vient de signer à Arsenal.

"Je suis à peu près sûr qu'il n'est plus à Chelsea. Il va signer à Arsenal. On voit même des photos de lui avec le maillot d'Arsenal", explique le journaliste à Cucurella. "Noooon ? C'est vrai ?", lance alors le joueur des Blues, stupéfait, puis hilare. Au moins, on sait que Jorginho manquera à Marc Cucurella...