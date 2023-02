Nouveau coup dur pour le projet de stade du Club de Bruges : le permis de construire est annulé

Le Club de Bruges aimerait débuter la construction de son nouveau stade cette année, mais cela ne sera pas évident. En effet, ce jeudi, le Conseil des litiges relatifs aux permis a porté un nouveau coup au projet : le permis environnemental pour le nouveau stade est annulé, selon Het Laatste Nieuws.

Le stade du Club de Bruges a déjà connu son lot de problèmes. Le journal Het Laatste Nieuws écrit d'ailleurs que le Jan Breydel est complètement dépassé et qu'il pourrait même être rejeté au regard des critères football européen. Les Blauw en Zwart veulent construire un nouveau stade sur le site actuel, mais les riverains ont entamé une procédure auprès du Conseil des litiges relatifs aux permis. Et la décision à ce sujet n'est pas positive.

"Selon le Conseil, le Gouvernement flamand a jugé à tort que le projet pouvait également satisfaire à cette obligation sur la base d'un certain nombre de parkings à distance", a déclaré le Conseil du contentieux des permis. "Ces parkings à distance ne font que confirmer que les places de stationnement ne seront pas construites entièrement sur la propriété privée."

"Nous analysons la décision du Conseil des litiges relatifs aux permis et allons réunir tout le monde autour de la table le plus rapidement possible", répond la ministre flamande de l'Environnement Zuhal Demir (N-VA). "Après tout, nous restons déterminés à trouver une solution pour le Club. Comme l'un des motifs d'annulation du Conseil est un conflit avec un règlement local du conseil municipal de Bruges, la ville de Bruges sera également pleinement impliquée. Ils semblent avoir un rôle décisif à première vue."