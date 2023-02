Officiel : L'Ajax Amsterdam tient le remplaçant d'Alfred Schreuder

C'est officiel. L'Ajax Amsterdam a trouvé le remplaçant d'Alfred Schreuder, licencié au lendemain du partage contre Volendam, 15e d'Eredivisie. Il s'agit du Néerlandais Johnny Heitinga, qui officiait comme intérimaire sur le banc des Ajacides ce week-end lors de la large victoire à l'Excelsior (1-4).

L'entraîneur de 39 ans, qui entraîne les équipes jeunes du club de la capitale néerlandaise depuis la fin de sa carrière en 2016 prend donc, pour la première fois, les rênes d'une équipe professionnelle.

Ajax and @JohnHeitinga have agreed on remaining head coach of Ajax 1 for the rest of the season.



Let’s do this, John! ❌❌❌