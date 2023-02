Simon Mignolet envisage la retraite internationale : "Cela pèse sur ma carrière"

Simon Mignolet risque de ne jamais rejoindre les Diables Rouges en tant que Soulier d'Or 2022. Le n°2 de l'équipe nationale pourrait annoncer sa retraite en amont des matchs de mars prochain.

Simon Mignolet pourrait bien ne pas faire la connaissance de Domenico Tedesco. La fidèle doublure de Thibaut Courtois envisage de prendre sa retraite internationale avant les premiers matchs de l'année 2023. "C'est un vrai privilège de jouer pour l'équipe nationale et je l'ai toujours fait avec plaisir. J'ai tout connu avec la génération actuelle, depuis le début. Une première qualification pour un grand tournoi depuis longtemps, jusqu'à cette troisième place en Russie", se rappelle le gardien de but de Bruges.

Mais comme Eden Hazard, Mignolet se dit qu'il est peut-être temps de faire ses adieux. "Cela pèse sur ma carrière, bien sûr. Je me suis cassé deux doigts au Brésil et en Russie, je me suis blessé au genou avant l'Euro. Tout cela, sans compter le fait que je ne joue pas, ce qui est toujours dommage car en football, tu as envie de jouer", reconnaît le n°2 des Diables. "J'aurai 35 ans en mars, j'ai un contrat jusqu'en 2026 et je veux continuer par après. Je vais devoir prendre une décision avant mars, j'en parlerai avec le Club de Bruges, avec ma famille. Je dois être clair et communiquer honnêtement".

En tout, Simon Mignolet aura disputé 35 rencontres avec les Diables s'il prend la décision de s'arrêter. L'ancien gardien de but de Liverpool aura été la doublure "officielle" de Thibaut Courtois pendant la majeure partie de sa carrière internationale.