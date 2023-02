Pape Gueye veut de nouveau attiser les convoitises : "Notre championnat a besoin d'une nouvelle machine à marquer des buts depuis le départ d'Onuachu"

Pape Gueye a marqué à nouveau pour la première fois depuis longtemps. Il veut jouer pour revenir sous le feu des projecteurs et être dans le viseur des grands clubs.

Pape Gueye (23) a arraché un point contre le KV Ostende dans les derniers instants du match. Certes, d'une manière qui laisse à désirer, mais un but est un but. Le compteur du Sénégalais ne compte que trois goals cette saison. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas été capable de faire mouche. Mais je le compare cela à une bouteille de ketchup. Il est aussi souvent difficile de secouer le ketchup pour le faire sortir de la bouteille. Une fois que tu as réussi, tu as soudainement beaucoup de ketchup. C'est exactement la même chose avec les buts. Une fois que vous aurez réussi à marquer, les prochains goals suivront. Il reste encore 11 matchs à jouer. J'espère marquer sept autres buts. La D1A a besoin d'une nouveau serial buteur maintenant qu'Onuachu est parti", a confié Pape Gueye dans des propos relayés par Het Nieuwsblad.

Intérêts anglais

La saison dernière, Gueye était dans le viseur de Millwall et de Watford. Une grave blessure au genou a empêché le transfert de se faire. "Je savais que la Premier League s'intéressait à moi. À l'époque, Watford jouait encore au plus haut niveau en Angleterre. J'étais flatté, mais malheureusement j'ai été blessé. Mon rêve d'y jouer un jour est toujours vivant. Je n'ai que 23 ans, tout est encore possible. Maintenant, tout va bien avec mon genou. Je travaille dur, je n'abandonne jamais et je crois en moi. Sous la direction de Storck, je me sens également mieux. Ses tactiques se concentrent davantage sur nos qualités offensives, ce qui est bon pour moi. Quand je suis à côté d'Avenatti, je dois aller en profondeur. Avec Messaoudi, je dois rester à ses côtés car il est très rapide."