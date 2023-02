Ronny Deila avant Cercle-Standard : "C'est très dur d'affronter une équipe pareille"

Ce samedi après-midi (16h), le Standard de Liège se déplacera au Cercle de Bruges lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila pourra compter sur l'ensemble de son groupe pour le déplacement à Bruges ce week-end hormis Ngoy, Dewaele et Emond. Toutefois, ce dernier va de mieux en mieux. "Il est sur le retour et a retrouvé le sourire. Il ne souffre plus. Il pourrait effectuer son retour à la compétition d'ici trois à quatre semaines", a confié le T1 des Rouches avant d'évoquer le prochain adversaire.

"Ce sera un match difficile. Depuis qu'ils ont changé de coach, ils sont dans une très bonne dynamique. Le Cercle propose un jeu direct et intensif avec un gros pressing. C'est très dur d'affronter une équipe pareille. Il faut pouvoir réagir et adapter son tempo. Nous devons être prêts à livrer un combat", a expliqué le technicien norvégien qui pourrait de nouveau aligner son duo d'attaquants Ohio et Perica. "C'est en effet une possibilité. Ils savent évoluer ensemble et ont montré de belles choses contre Eupen. J'étais vraiment satisfait et heureux après leur performance."