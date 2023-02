Comment deux femmes enceintes ont privé Bernd Storck et Courtrai d'un nouveau milieu défensif

L'entraîneur courtraisien révèle l'une des histoires les plus insolites de ce mercato.

Une des priorités de Courtrai lors de ce mercato était de recruter un milieu défensif, poste actuellement moins pourvu, auquel doit souvent dépanner Oleksiy Sych, arrière droit de formation. Les Kerels ont tout essayé mais n'ont pas su trouver la perle rare, ce que regrette aujourd'hui Bernd Storck. Interrogé par het Belang van Limburg, il révèle : "Nous avions quelques joueurs en tête pour cette position. Nous avons même reçu un joueur expérimenté en Bundesliga qui est venu passer des tests, mais sa femme enceinte n'avait pas envie de venir en Belgique".

Cocasse, l'histoire ne fait pas rire le T1 courtraisien, surtout que le coup du sort se répète une deuxième fois : "Même cas avec un autre milieu de terrain défensif. Sa femme est également enceinte et le joueur a préféré ne pas être transféré au KVK cet hiver". Prétexte pour signer ailleurs ou non, Courtrai ne compte pas en rester là et cible désormais des joueurs libres pour malgré tout renforcer son milieu de terrain.