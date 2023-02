Deux buts en six minutes et la Roma retrouve le podium de Serie A

La Roma profite déjà d'un week-end qui verra les deux clubs milanais s'affronter.

Alors que le Napoli semble filer vers le titre, la bataille fait rage dans son dos pour les places d'honneur et les tickets qualificatifs pour la Ligue des Champions. Samedi soir, c'est l'AS Roma qui a fait la bonne opération en domptant Empoli (2-0).

Grâce à deux buts inscrits dans les six premières minutes de jeu. Roger Ibanez a ouvert le score et Tammy Abraham a doublé la mise quelques dans la foulée. Deux buts qui offrent une place sur le podium à l'équipe de José Mourinho. La Roma s'installe à la troisième place avec 40 points, comme l'Inter, deuxième. La Lazio, l'Atalanta et l'AC Milan sont à deux points.