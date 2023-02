Club NXT émerge en toute fin de match contre Virton

Après avoir pris six points sur neuf lors de ses trois premières sorties de l'année, le Club NXT s'est offert une nouvelle victoire, dimanche après-midi, en dominant Virton, grâce à un but inscrit par Joel Ordonez à la 82e minute de jeu (1-0).

C'est la dixième victoire de la saison pour les jeunes Brugeois qui passent devant Lommel et le Lierse pour s'installer à la quatrième place, Virton reste coincé à la dernière place avec 14 unités.

YESSS 😍

3 points and a place in the Promotion Play-offs! 👊 #NXTVIR pic.twitter.com/nNMn9o7VlL