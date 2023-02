Le Sénégal bat l'Algérie aux tirs aux buts et gagne le Championnat d'Afrique des Nations

Le tournoi très particulier qu'est le Championnat d'Afrique des Nations se tenait en Algérie ces dernières semaines.

Cette compétition continentale est réservée aux joueurs évoluant en Afrique, mais est très suivie et considérée par le public africain. Cette 7e édition se déroulait en Algérie depuis le 13 janvier et voyait 17 équipes se disputer le trophée. Le Maroc devait initialement disputer la compétition également, mais un conflit diplomatique entre le Maroc et l'Algérie a empêché les Lions de l'Atlas de se rendre sur le territoire algérien.

L'Algérie faisait honneur à son statut de pays-hôte en ayant éliminé la Côte d'Ivoire et écrasé le Niger en route vers la finale. Le Sénégal avait de son côté battu la Mauritanie et Madagascar, qui battra le Niger pour le bronze. L'Algérie et le Sénégal s'affrontaient ce samedi à Alger et après 120 minutes sans but, les Lions de la Teranga l'ont emporté aux tirs au but.