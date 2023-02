Siebe Schrijvers : "Nous devons être beaucoup plus réalistes"

Ce samedi soir, OHL s'est incliné à Seraing (2-1) lors de la 24ème journée de Jupiler Pro League.

OHL a perdu à Seraing et a enchaîné une quatrième rencontre sans la moindre victoire. Marc Brys n'était pas présent au Pairay car sa mère est décédée. "C'était une motivation supplémentaire pour aller de l'avant. Pour nous, pour l'entraîneur et sa famille", a déclaré Siebe Schrijvers. "Il est donc amer que non seulement nous n'ayons pas réussi à prendre les trois points, mais que nous ayons également perdu à la fin", a souligné le milieu offensif.

Malgré soixante pour cent de possession de balle, 19 tirs dont cinq cadrés, OHL n'a pas joué son meilleur match. Le terrain était également compliqué. "Nous ne voulons pas invoquer cela comme une excuse. C'était juste l'histoire de ces dernières semaines qui se répète : offensivement et défensivement nous ne sommes pas assez bons dans les deux rectangles. Nous avons vendangé beaucoup de grosses opportunités."

Pas question de parler de crise à Louvain. "Nous devons être beaucoup plus efficaces et réalistes aux bons moments. Nous jouons souvent du bon football, mais donnez-moi plutôt du moins bon football mais les trois points", a conclu Siebe Schrijvers.