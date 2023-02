Une grande première en Belgique : une femme arbitrera une rencontre professionnelle

"Le samedi 11 février 2023 sera une journée historique pour l’arbitrage féminin en Belgique", débute un communiqué de l'Union belge.

En effet, samedi prochain, Viki De Cremer (29 ans) arbitrera en tant que quatrième officiel lors de la rencontre entre Deinze et les RSCA Futures.

"Elle deviendra ainsi la toute première femme" à arbitrer une rencontre de football professionnel belge.

Viki De Cremer is set to become the first female referee in professional football. She will make her debut as fourth official in KMSK Deinze-RSCA Futures next Saturday. 💯 #PRD pic.twitter.com/B09f3MHrjY