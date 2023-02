Christian Atsu retrouvé ? Le président de son club nie l'information

Alors que le bilan s'élève d'heure en heure en Turquie et en Syrie, Christian Atsu, porté disparu suite au tremblement de terre, n'aurait finalement pas encore été retrouvé.

Christian Atsu (31 ans) faisait partie des milliers de personnes coincées sous les décombres après le séisme de magnitude 7,8 qui a frappé la Turquie et la Syrie ce lundi. Alors que le décompte des victimes s'élève d'heure en heure et est désormais de plus de 4500 morts, l'ancien joueur de Chelsea était réputé tiré d'affaire hier en soirée. L'information était reprise et partagée par de nombreux sites, dont le très sérieux Guardian.

Mauvaise nouvelle ce mardi matin : le président honoraire d'Hatayspor niait la rumeur, confirmant qu'Atsu était toujours porté disparu et pas encore tiré des débris du bâtiment dans lequel lui et le directeur sportif du club se trouvaient. La course contre la montre continuerait donc...