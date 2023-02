Un ancien attaquant du Club de Bruges et de Courtrai signe en Australie

Stefan Scepovic est un joueur de Brisbane Roar. L'avant-centre serbe a rejoint le club australien en provenance de Chypre et de l'AEL Limassol.

Scepovic est connu pour avoir rejoint le Club de Bruges à l'été 2010. Ne parvenant pas à s'imposer, il avait été prêté à Courtrai avant de définitivement quitter Bruges.

Sa carrière l'aura vu passer, outre la Belgique, par plusieurs grands championnats tels que l'Italie (Sampdoria), l'Espagne (Gijon, Getafe, Malaga) ou l'Ecosse (Celtic Glasgow).

