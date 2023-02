Officiel : Lieven Maesschalck signe au Real Madrid

Il va y retrouver deux Diables Rouges.

Le physiothérapeute Lieven Maesschalck va s'engager avec le Real Madrid. Le physiothérapeute l'a révélé sur Instagram.

Maesschalck et son Move To Cure s'associent au Real Madrid. Thibaut Courtois et Eden Hazard auront donc de la compagnie belge. "Nous sommes ravis d'annoncer officiellement notre collaboration avec le Real Madrid", a déclaré Maesschalck sur les réseaux sociaux.

Pendant ce temps, les deux Diables Rouges luttent contre les blessures au Real Madrid, d'ailleurs. Hazard reste sur le carreau, passant d'une blessure à l'autre, tandis que Courtois est sur la touche en raison d'une élongation à l'adducteur. Le duo manquera la demi-finale de la Coupe du monde contre Al Ahly.