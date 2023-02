Dante Vanzeir manquera à Bart Nieuwkoop : "Il nous apportait beaucoup de profondeur"

Le joueur estime que le départ de Vanzeir sera une perte pour lui.

Dante Vanzeir a quitté la Belgique est pour une aventure outre Atlantique aux New York Red Bulls.

Il a donc quitté l'Union après deux saisons et demie. Une perte pour le club et pour Bart Nieuwkoop qui avait une bonne entente sur le terrain, et regrette donc son départ : "Il nous apportait beaucoup de profondeur et a toujours été menaçant. Il était également notre meilleur buteur. Le départ de Vanzeir est donc une grosse perte pour l'Union", a déclaré Nieuwkoop au micro d'Eleven Sports.

Sur un plan personnel également : "Le courant passait bien entre Dante et moi, nous nous entendions bien. Puis sur le côté droit, il y avait un jeu plus direct avec lui. Même lorsque je jouais un peu plus bas ou que je devais partir d'un peu plus bas, il se tenait souvent bien dans l'espace puis je replongeais derrière lui."

L'Union doit donc tourner la page Vanzeir et poursuivre sa course au tire avec un choc face à Bruges au menu.