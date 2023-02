Wout Weghorst déjà sous le feu des critiques : "Il est totalement inutile"

Manchester United a perdu des points à domicile contre Leeds United (2-2), ce mercredi soir. Wout Weghorst a été très critiqué à la suite de sa prestation.

Après treize victoires consécutives à domicile, l'équipe du manager Erik ten Hag a connu une nouvelle contre-performance à Old Trafford. United a effacé un déficit de 0-2 grâce à des buts de Marcus Rashford et Jadon Sancho. Weghorst, qui a été remplacé au bout d'une heure et qui n'a pas réussi à marquer, doit en prendre la responsabilité." Il n'a absolument aucun automatisme avec ses coéquipiers, qui ne savent toujours pas comment le joindre. Totalement inefficace", écrit le Manchester Evening News, qui donne un 3 au Néerlandais.

90 Min est un peu plus clément et donne un 5 à Weghorst : "Une tâche ingrate pour lui tout seul face à deux défenseurs centraux de Leeds. Il a à peine vu la balle." Sky Sports donne la même note à Weghorst, tandis que l'Express soupçonne Ten Hag de déjà regretter d'avoir transféré son compatriote. "Une performance inefficace", juge le média.

"Quand il a eu la possession du ballon, il a été décevant et s'est battu contre les défenseurs de Leeds. Weghorst a été recruté par Ten Hag pour servir de point focal en attaque, mais au lieu de cela, il était dans la poche de Robin Koch et Maximilian Wöber". C'est ce qu'on peut appeler "faire l'unanimité".