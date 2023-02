Riemer voit un Anderlechtois au sommet : "Il évoluera un jour dans l'un des plus grands clubs d'Europe"

Le RSC Anderlecht a été patient, et a fini par trouver la faille sur un superbe long ballon dans le dos de la défense trudonnaire. À la base de ce but : Zeno Debast et ses pieds en or.

Zeno Debast est encore un jeune défenseur, perfectible sur quelques plans, mais une chose est sûre : il a un talent rare. Impeccable contre STVV, il est également à la base du but d'ouverture, trouvant Benito Raman sur un long ballon millimétré. "Zeno jouera un jour pour un très grand club européen, j'en suis persuadé. Pas tout de suite, j'espère, mais tout de même", souriait Brian Riemer après la rencontre. "Sa qualité au ballon, c'est le très haut niveau. Quand tu as un défenseur capable de si bien défendre mais aussi d'avoir une telle qualité de passe, tu dois t'en servir, car c'est un luxe", reconnaît l'entraîneur du RSC Anderlecht.