Lothar Matthäus voit le Bayern éliminer le PSG : "En comparaison, la Bavière est ensoleillée"

e Bayern Munich se déplace sur la pelouse du Paris Saint-Germain ce mardi (21h) dans le cadre des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions.

Une rencontre que Lothar Matthäus, légende du football allemand, aborde avec une certaine sérénité pour le Bayern Munich. La légende du football allemand pronostique une qualification de Munich aux dépens du PSG lors des huitièmes de finale de la Ligue des champions

"Le Bayern éliminera Paris et se qualifiera pour les quarts de finale de la Ligue des Champions", a lancé le champion du monde 1990 sur Sky. "Si vous suivez l'actualité du Paris Saint-Germain ces dernières semaines, le Bayern n'a aucun souci en comparaison. Sur le plan sportif, Messi, Neymar et Cie ont été éliminés en Coupe face à leurs rivaux détestés du sud, l'Olympique de Marseille. En championnat, il y a eu la faillite dans le duel de prestige contre Monaco. L’histoire de Neymar, des blessures de Mbappé, etc. En comparaison, la Bavière est ensoleillée. Trois victoires de suite. En coupe, il a atteint avec confiance le tour suivant et pointe en tête du championnat."

"Mais la même chose s'applique à Paris comme au Bayern: tous les soucis, problèmes et discussions qui ont surgi au sujet de l'équipe et du club ces derniers jours et semaines seront complètement oubliés ce mardi à 21h, poursuit le champion du monde 1990. (…) Je sais très bien de ma propre expérience qu'avant un match européen important, vous essayez de gagner dans un match de championnat normal, mais ne vous poussez pas à la limite. Personne ne veut se blesser et manquer un match si attendu. Aucun joueur ne peut s'empêcher de penser au jeu que le monde entier regarde quelques jours à l'avance."