Et si Anderlecht tenait déjà un renfort pour la saison prochaine grâce à Brian Riemer ?

Les choses vont vite pour Henrik Bellman : arrivé cet hiver pour prendre du rythme avec les Futures, il est du voyage à Ludogorets et ressemble déjà à un renfort pour la saison prochaine.

Certains se demandaient bien pourquoi Anderlecht avait été chercher un ailier de 23 ans pour renforcer les RSCA Futures. La saison prochaine, Henrik Bellman n'aurait déjà plus pu évoluer avec le noyau B, et il ne semblait pas à même de postuler à un rôle au sein de l'équipe A. Mais Bellman est arrivé sur conseil de Brian Riemer et Jesper Fredberg, avec une idée derrière la tête.

Fredberg a vu en Bellman, formé à Copenhague où Brian Riemer l'a connu, un renfort bon marché et une belle opportunité. Les Futures avaient besoin de sang neuf, ayant été pillés à la fois par la concurrence et par...l'équipe A. Actif à Östersund, en D1 suédoise, Henrik Bellman voulait changer d'air et n'a pas laisser passer l'opportunité. Et comme le milieu créatif suédois est arrivé libre, Anderlecht ne prenait aucun risque en lui donnant un contrat de 6 mois...avec option de 2 ans. Le message était clair : il y avait un avenir en équipe A pour le jeune talent.

L'absence d'Amuzu, le coup de chance nécessaire

En 4 matchs, Bellman a déjà prouvé qu'il pouvait amener beaucoup : comme le réclame à tue-tête Brian Riemer, il ose frapper au but, et a déjà inscrit 2 buts, délivrant également un assist. Même ses paramètres physiques, qui comptent tant pour le coach danois, sont excellents. Et comme souvent quand tout s'enchaîne, il y a eu ce coup de chance : la blessure de Francis Amuzu offre à Henrik Bellman l'occasion de faire le déplacement à Ludogorets.

Le RSCA manque d'options réelles sur les flancs suite au départ de Julien Duranville. Amuzu blessé, il y a de réelles chances que Bellman monte au jeu en Bulgarie. S'il évolue dans l'axe avec les Futures, il a en effet les attributs d'un ailier, son poste de prédilection. De quoi encore griller quelques étapes...?