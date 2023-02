L'adversaire d'Anderlecht dit tout le bien qu'il pense des Mauves !

Ludogorets a beaucoup de respect pour Anderlecht. En conférence de presse, l'entraîneur Ante Simundza a rejeté la pression sur les Mauves.

"C'est le plus grand club de Belgique, et le meilleur club du championnat belge", a ainsi affirmé Ante Simundza. Avant de nuancer ses propos : "Oui, je sais que Bruges a remporté trois trophées d'affilée, je n'ai pas dit qu'Anderlecht était en ce moment le meilleur club en Belgique. Mais si vous parlez de football belge en Europe, tout le monde citera Anderlecht", précise-t-il. "Ils ont une tradition au sein des compétitions européennes".

Pour le coach de ce qui est indubitablement le meilleur club de Bulgarie de ces dernières années, il faut donc mettre de côté la crise actuelle. "Il faut oublier les problèmes qu'ils ont pu rencontrer. Chaque club vit une crise à un moment donné. Quand tu affrontes un tel club, avec une telle histoire, tu te dois de le respecter". Mais Ludogorets a de son côté ses propres soucis, car le club de Razgrad n'est pas premier du championnat, une situation rare et inacceptable.

"Oui, être champion de Bulgarie est plus important que la Conference League", concède Simundza. "Mais nous n'allons pas leur faire de cadeaux. Nous sommes actifs sur trois fronts, et voulons aller le plus loin possible sur tous ces fronts".