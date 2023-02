La composition d'Anderlecht est connue : une première et une surprise

L'UEFA a déjà communiqué la composition des équipes pour le match de ce soir entre Ludogorets et Anderlecht. Brian Riemer tente un coup.

En l'absence de Francis Amuzu, on se demandait pour quelle solution pourrait opter Brian Riemer. À nos yeux, l'idée de titulariser Islam Slimani ET Benito Raman, côté gauche pour ce dernier, se tenait. Le coach du RSCA a surpris : Slimani est bel et bien titulaire devant...mais Mario Stroeykens l'accompagne sur le flanc gauche. Anders Dreyer, sans surprise, occupe le flanc droit.

Autre demi-surprise : la titularisation de Kristian Arnstad dans l'entrejeu. Le jeune norvégien avait perdu sa place depuis quelques semaines. Lior Refaelov quitte le onze. Cela peut s'expliquer sans peine par le défi physique que ce déplacement risque d'apporter, et le rythme souvent mis par Ludogorets dans ses rencontres.

La composition du Sporting d'Anderlecht :

Verbruggen / Sardella - Vertonghen - Debast - Murillo / Verschaeren - Ashimeru - Arnstad / Stroeykens - Slimani - Dreyer