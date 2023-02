Les 5 clubs francophones de Nationale 1 ont demandé leur licence pour la Challenger Pro League

Les clubs de Nationale 1 avaient jusqu'à ce mercredi pour introduire leur demande de licence professionnelle.

En Nationale 1, les clubs avaient jusqu'à ce mercredi pour demander leur licence pour la Challenger Pro League. C'est notamment le cas du RFC Liège qui a accompli les différentes démarches en temps et en heure. "C'est désormais à l'Auditorat de statuer. Ils peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent, nous y répondrons" commente Pierre François, le directeur général du club.

Le RFB et l'URSL Visé veulent revenir dans la course

Le Royal Francs Borains a également demandé sa licence. "Nous avons toujours été clairs, le but est de faire prospérer le club. Avec la fierté d'avoir des Borains sur le terrain, comme c'est le cas pour le moment. On ne veut pas vivre au-dessus de nos moyens mais faire les bons choix en étant conscients de notre réalité. L'obtention de cette licence dépendra de deux paramètres. Le sportif premièrement, avec les prochains matchs qui vont nous permettre de savoir si on peut rivaliser avec le top 4 dans la course à la montée. Les infrastructures sont la seconde condition. Des travaux ont été engagés par la commune mais tardent à se finaliser. On réitère notre envie d'être dans le football professionnel en 2025" s'explique Georges-Louis Bouchez.

De licence, il en est aussi question à l'URSL Visé. "Nous nous donnons un temps de réflexion avant de décider si nous allons poursuivre les démarches. Il faut rester réalistes quand on regarde le classement et le nombre d'équipes qui sont au-dessus de nous. Poursuivre le dossier amène des contraintes administratives et financières mais nous réfléchissons" souligne Christian Bartosch.

Une première pour la RAAL, l'Olympic tient son stade

Pour la première fois de son histoire, la RAAL La Louvière a aussi demandé sa licence pour la Challenger Pro League mais n'a pas communiqué davantage sur le sujet.

Enfin, l'Olympic Charleroi veut également être de la partie. "Ce n’est un secret pour personne. Nous avions annoncé vouloir déposer la demande de licence 1B. C’est fait… Le stade posait problème, ce n’est plus le cas. Des solutions à court et long terme se sont dégagées. Nous avons ce jour le stade pour y évoluer dès la saison prochaine. Tout est acté, signé et validé. Dans quelques semaines, nous communiquerons sur la situation du club en vous présentant étape par étape ce qui risque à mon avis de faire plaisir aux dogues. En coulisses tout est fait. Il ne reste plus qu’à se battre sur le terrain. On compte sur vous tous !" se réjouit le président Mohamed Dahmane.

Parmi les 6 clubs francophones de Nationale 1, seule l'équipe espoirs de Charleroi n'a pas introduit de demande de licence pour des raisons évidentes. L'examen de ces demandes aura lieu le 17 mars avant un éventuel passage devant la Commission le 21 mars.