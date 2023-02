Ronny Deila veut voir un autre visage à l'Union que celui affiché contre Courtrai : "C'était le pire lundi depuis mon arrivée à Liège"

Ce samedi soir (20h45), le Standard de Liège se déplacera à l'Union Saint-Gilloise lors de la 26ème journée de Jupiler Pro League.

Ronny Deila a eu un réveil compliqué après la défaite contre Courtrai dimanche soir. "C’était le pire lundi depuis mon arrivée ici à Liège. J'avais un sentiment terrible car la prestation a été effroyable. Perdre ne me cause aucun problème, mais pas de cette manière. C'est pour ça que je me sentais mal le lendemain. Nous avons été passifs et avons créé moins d'occasions", a confié le technicien norvégien.

Place à un gros morceau ce week-end pour les Rouches. "Nous avons analysé nos erreurs et avons remis l’attention sur le match de samedi qui sera très difficile. L’Union est meilleure que nous, c’est ce qui se fait de mieux en Belgique, mais les joueurs ont envie de tout donner et je sais que c'est possible de gagner là-bas. L'Union propose un jeu direct et nous devrons jouer rapidement et faire attention à leur pressing. Nous devons bien gérer notre possession du ballon. Si nous y allons avec la même mentalité et la même intensité que contre Courtrai, alors mon cœur va s’arrêter", a conclu Deila.