Jurgen Klopp prêt pour le Real Madrid : "J'ai hâte, ce sera un match de haut niveau !"

Neuf mois après la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, Liverpool et le Real Madrid s'affrontent à nouveau, cette fois en huitième de finale.

Anfield accueillera la manche aller du choc entre Liverpool et le Real Madrid, et surtout revanche de la dernière finale de Champions League.

Liverpool s'était incliné suite à un but de Vinícius Júnior, et s'était surtout heurté à un grand Thibaut Courtois : "J'ai revu la finale de Paris ce week-end et j'ai réalisé pourquoi je ne l'avais jamais fait avant. C'était une torture", a déclaré Jurgen Klopp lors de sa conférence de presse un peu plus tôt aujourd'hui.

"Vous avez vu l'expérience qu'ils ont, qu'ils ne perdent pas confiance et qu'ils sont là pour saisir leur chance. C'est ce que vous pouvez apprendre d'eux. Ce match ne dit pas grand-chose sur l'état actuel, ce sont deux équipes complètement différentes", poursuit le manager des Reds.

Klopp n'a toujours pas gagné contre le Real en quatre confrontations, et espère briser ce cycle : "J'ai hâte. Ce sera difficile au Bernabéu, mais c'est ça la Ligue des Champions ! Ce sera un match de haut niveau et je suis heureux que nous puissions le jouer maintenant."