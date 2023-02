La défense de Liverpool allumée par une légende du club : "Je pourrais prendre sa place !"

Les Reds se sont lourdement inclinés 2-5 face au Real Madrid en 8e de finales de Ligue des Champions.

Avec 5 buts encaissés, la défense de Liverpool a vécu un véritable cauchemar. Les Reds se sont effondrés face au Real, sous les yeux de leur ancien joueur et défenseur central Jamie Carragher, désormais consultant pour CBS.

Après la rencontre, Carragher n'a caché sa déception. "C'était un désastre de la part de Liverpool. Embarrassant. Nous avons cherché des excuses pour eux toute la saison, les raisons pour lesquelles ils ne font pas aussi bien que les saisons précédentes, mais cette deuxième mi-temps était une honte."

L'Anglais n'a pas non plus hesité à épingler certaines prestations individuelles. "Certains des joueurs présents ce soir, comme Joe Gomez... Nous avons tous eu de mauvais jours, de très mauvais jours en tant que joueur et peut-être que je ne devrais pas frapper quelqu'un quand il est à terre parce que je suis sûr qu'il se sent très mal maintenant. Mais les gens continuent de parler des joueurs dont Liverpool a besoin au milieu de terrain et c'est vrai, mais je pense que Liverpool a aussi besoin de défenseurs parce que quand ils sont exposés, ils ne peuvent pas défendre."

Virgil Van Dijk a lui aussi pris pour son grade. "Je pense que je prendrais sa place", s'est énervé Carragher.