Vincent Janssen plein d'éloges envers un jeune coéquipier talentueux

L'attaquant néerlandais ne tarit pas d'éloges sur son jeune coéquipier.

Vincent Janssen et Arthur Vermeeren sont deux des éléments marquants du côté de l'Antwerp cette saison.

Le premier est arrivé chez le Matricule 1 cet été avec pour objectif de marquer et d'aider le club à atteindre ses ambitions de titre. Le second cité, présenté comme un grand talent, a su saisir sa chance dans le noyau A et continue à prendre du galon.

"Ce garçon a beaucoup de qualités. On en dit déjà assez sur lui. Pour moi, c'est un très grand talent à venir", a confié le Néerlandais au micro d'Eleven.

Janssen a également évoqué l'esprit combatif du jeune milieu de terrain : "Ce garçon court sur tous les ballons et se bat bien. La semaine dernière, il a pris un carton jaune et j'ai bien aimé cet esprit. Il faut que cette combativité entre en jeu. Et je pense vraiment qu'il en est capable. Comme je l'ai dit, ce garçon a le monde à ses pieds je pense."