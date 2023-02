Cette fois, Anderlecht n'a plus peur des penaltys

Après une défaite 1-0 au match aller, Anderlecht va devoir marquer plus d'une fois pour éviter l'écueil des prolongations, puis des tirs au but. Les Mauves sont-ils prêts ?

Le Sporting d'Anderlecht part avec ce qui était, il n'y a pas si longtemps, l'un des pires désavantages dans une double confrontation : avoir perdu 1-0, plutôt que 2-1 avec un but précieux à l'extérieur. L'avantage du but comptant "double" à l'extérieur a été gommé récemment, mais 1-0 reste un score très piégeux, car il force l'équipe menée à devoir pousser pour marquer deux buts, en sachant qu'un seul but signifie des prolongations et des tirs au but où tout peut arriver.

"Nous serons parés à toute éventualité. Je préférerais que le match soit décidé en 90 minutes mais s'il faut passer par 120 minutes et des tirs au but, nous serons parfaitement préparés", affirme Brian Riemer. La hiérarchie des tireurs est donc prévue. "On ne sait jamais prédire qui sera encore sur le terrain après 120 minutes", précise cependant le Danois. "Mais le cas échéant, tout est prêt".

Déjà deux séances réussies cette saison

Fut un temps où la simple perspective d'une séance de tirs au but terrifiait le RSCA. C'était un running gag, une malédiction qui datait de cette funeste élimination contre le Partizan Belgrade en préliminaires de la Champions League en 2010. Dans les années qui suivirent, plus d'un penalty sur deux était raté par Anderlecht.

© photonews

Le fil rouge s'est un peu délié ces dernières années. Certes, Anderlecht perdait la finale de la Coupe en avril dernier aux tirs au but, mais avait précédemment éliminé Seraing de la même façon en 8e de finale. Et surtout, cette saison, Anderlecht en est à 2 qualifications en 2 séances de tirs au but.

La folie lierroise

La première, c'était face aux Young Boys de Berne pour accéder à la Conference League. Trois Mauves avaient transformé leur envoi : Hoedt, Sadiki et Esposito. Au vu de l'absence de Murillo, il y a de fortes chances que Noah Sadiki soit sur le terrain ce jeudi ; il y puisera de la confiance s'il fait partie des tireurs désignés. Mais il n'est pas le seul, car face au Lierse, en Coupe de Belgique, presque tous les Anderlechtois ont fini par marquer.

En effet, en 16e de finale, face au Lierse-Kempenzonen, le RSCA avait dû marquer...9 tirs au but pour se qualifier. Lior Refaelov, Theo Leoni, Amadou Diawara, Noah Sadiki, Fabio Silva, Hannes Delcroix, Benito Raman et Majeed Ashimeru ont tous transformé leur essai, seul Lucas Lissens se trouant. Et c'est finalement...Bart Verbruggen qui mettra le tir décisif. Auparavant, il en avait arrêté deux lui-même : Brian Riemer sait qu'il peut compter sur lui. S'il faut passer par là, Anderlecht se présentera en confiance au point de penalty...