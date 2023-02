Les révélations de Bruno Fernandes sur la période Cristiano Ronaldo à Manchester United

Ce n'est désormais plus un secret : Cristiano Ronaldo était très difficile à gérer du côté de Manchester United lorsqu'il jouait sous les couleurs du club. Beaucoup de médias ont utilisé ces petites histoires pour en faire leurs choux gras.

Quelques mois après le départ de CR7, Bruno Fernandes est revenu sur cette période et surtout sur le rôle d'Erik ten Hag dans la gestion du cas Ronaldo.

Le Portugais a expliqué, au micro de BT Sports, que l'entraîneur des Red Devils était intransigeant : "Il demandait à ce que les choses soient faites, ou on était écarté".

"Si un grand joueur ne fait pas ce qu’il veut, est-ce qu’il va le démonter ?’. Et il l’a fait. Plusieurs fois. Il l’a fait avec Cristiano", a-t-il ajouté.

“You do it, or you’re out!” 😳



