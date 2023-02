📷 Incroyable scène : quand le VAR...contredit la goal-line technology !

Scène un peu surréaliste lors de Fiorentina-Braga. Arthur Cabral pensait avoir inscrit le second but de son équipe, de justesse. Un but important car malgré l'avantage 0-4 de la Fiorentina après l'aller, Braga prenait deux buts d'avance assez vite, et le 2-2 permettait de sceller les espoirs portugais. Du moins Cabral le pensait-il. La montre de l'arbitre du match, Mr Bastien, avait vibré, signalant que le ballon avait passé la ligne.

Mais le VAR a alors décidé...d'appeler Benoît Bastien pour qu'il vérifie les images, contredisant ainsi une goal-line technology censée être infaillible. L'arbitre consultait les images et décidait d'annuler le but. Heureusement, la Fiorentina finira par gagner 3-2. Mais ce genre de décision peut coûter cher...et faire scandale. Car visiblement, la goal-line technology...avait raison.

For the first time ever tonight during Fiorentina-Braga a gola validated by goal line technology has been later called illegal by refs at Var.



This is a mess pic.twitter.com/4XeSBN7gk3