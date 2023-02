Et si Villarreal était le pire tirage possible pour Anderlecht ?

Anderlecht avait quelques tirages potentiellement compliqués pour ce 8e de finale de Conference League. Mais avec le vainqueur de l'Europa League 2021, les Mauves ont peut-être tiré l'adversaire le plus dangereux.

S'il fallait désigner quelques favoris à la victoire finale en Conference League, le nom de Villarreal serait certainement parmi ceux-là. Vainqueur de l'Europa League en 2021, demi-finaliste de la Ligue des Champions la saison passée, le Sous-Marin Jaune, comme on l'appelle, est peut-être même le plus grand nom parmi les 8es de finaliste, si l'on prend en compte le fait que les belles années de la Lazio Rome sont derrière elle en Europe.

Des exploits européens récents

Villarreal a en effet fait de l'Europe sa spécialité depuis deux saisons. En 2021, le club de la région de Valence (à 1h de route de la ville de la Valence) éliminait le Red Bull Salzbourg et le Dynamo Kiev en Europa League, puis profitait d'un tirage favorable en jouant le Dinamo Zagreb en quarts de finale. L'exploit arrive en demi-finale : au terme d'un duel dantesque, Villarreal élimine Arsenal (2-1 à la Cerámica, 0-0 à Londres).

© photonews

En finale, alors qu'Ole Gunnar Solskjaer rêve d'un titre européen avec Manchester United, Villarreal peut encore compter sur son maître à jouer Gerard Moreno et accroche les Red Devils (1-1). Le titre se décide aux tirs au but, au terme d'une séance folle (10-9) qui voit...David De Gea manquer le tir décisif.

La "revanche", si elle n'a pas autant d'impact, sera prise par Manchester en poules de la Champions League la saison suivante, les Mancuniens gagnant à deux reprises. Pas de quoi empêcher Villarreal de sortir du groupe...et de réussir un parcours encore plus impressionnant que celui du titre en C3. Car jusqu'à son élimination sèche des oeuvres de Liverpool, El Submarino éliminera la Juventus et le Bayern Munich, rien que ça. La victoire à Turin est retentissante (0-3), et l'ancien Brugeois Arnaut Danjuma marque ensuite face au Bayern après avoir déjà scoré contre la Juve.

Un effectif de classe mondiale

L'ensemble de l'effectif de Villarreal est estimé à près de 290 millions d'euros. C'est près de 4 fois celui du Sporting d'Anderlecht (qui n'a pourtant pas à rougir de ses 75 millions d'euros de valeur marchande). Mais quelques noms valent mieux qu'un long discours : Pepe Reina, Raul Albiol, Pau Torres, Gerard Moreno, Alberto Moreno : à eux 5, ils cumulent 138 caps en équipe d'Espagne, Albiol et Reina étant même champions du monde en 2010. Gerard Moreno y comptabilise 5 buts, et cette saison, il en est à 9 buts et 5 passes décisives en 18 rencontres toutes compétitions confondues.

Il y a également la relève : Yeremy Pino (20 ans), peut-être l'un des plus grands talents du football européen à l'heure actuelle. Si, comme tout Villarreal, il vit une saison plus délicate (les Valencians restent sur 4 défaites d'affilée et sont 9es de Liga), Pino est insaisissable et bourré de talent. Si Kiril Despodov et Bernard Tekpetey ont par moments pu mettre la défense anderlechtoise au supplice, on frissonne à l'idée de ce que le jeune international espagnol (7 caps, 1 but) peut faire.

L'Europe, dernier objectif de Villarreal ?

La chance du RSC Anderlecht, cependant, c'est qu'en effet, Villarreal vit une saison délicate et n'est que 9e en Liga. Récemment, Mallorque, Elche et le Rayo Vallecano ont tous trois battu le Sous-Marin Jaune, des contre-performances que Brian Riemer analysera. En poules de Conference League, le Lech Poznan a giflé les Espagnols (3-0), qui ont également concédé un piètre partage à domicile contre l'Hapoel Beer Sheva (2-2).

Mais ce Villarreal est également une équipe capable de battre le Real Madrid ou le FC Valence. Et si LaLiga se passe mal, la Conference League pourrait être la dernière opportunité de Quique Setien pour réussir sa saison, voire aller chercher un ticket européen. Anderlecht fera peut-être face à une équipe au pied du mur, dont l'Europe est l'objectif prioritaire...