Le RFC Liège atomise Ninove et se rapproche de la tête de Nationale 1, Perbet inarrêtable

Les Sang et Marine se sont promenés ce dimanche face à Ninove (6-0). Une victoire importantissime dans la course à la tête de Nationale 1.

Face à la modeste formation de Ninove, les Liégeois n'ont pas fait dans la dentelle. Mouhli ouvrait le score (16e), avant que Perbet fasse à nouveau trembler les filets une minute plus tard, sur penalty. L'attaquant de 38 ans fêtait de la meilleure des manières son 600e match professionnel, puis y ajoutait une nouvelle réalisation après un cafouillage dans le rectangle (3-0, 24e).

Le RFC Liège déroulait et inscrivait un 4e but, via Bruggeman (34e). La seconde période n'était qu'une formalité pour Liège, qui allait encore inscrire deux buts supplémentaires, des oeuvres de Cavelier (82e) et Panepinto (84e).

Une plantureuse victoire 6-0, qui voit le RFC Liège revenir à 5 points du leader, le Patro Eisden, mais avec encore un match de retard !

Dans les autres résultats de ce dimanche, la RAAL s'est joliment imposée 4-2 face à Winkel Sport. Les Francs Borains ont sauvé un point dans les dernières secondes grâce à Teddy Chevalier, face à Knokke (1-1). L'Olympic de Charleroi n'a quant à lui pas réussi à prendre le meilleur sur Tienen (1-1).